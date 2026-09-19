Росія готує гібридні атаки в Європі: дані підтвердила литовська розвідка

У Литвы есть разведывательные данные о вероятности гибридных атак в Европе со стороны России. Речь идет, в частности, о возможной операции под чужим флагом, которую Москва может использовать для провокации и проверки готовности НАТО к коллективному ответу.

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Об этом заявил глава литовского МИД Кястусис Будрис, передает Delfi. Публичные предупреждения европейских политиков он назвал частью скоординированной кампании по сдерживанию страны-агрессора.

"Хочу заверить всех, что Литва располагает той же разведывательной информацией, что и другие страны региона, а также страны, разместившие здесь свои силы. Какой-либо другой информации нет", – подчеркнул Будрис.

Литва координирует действия с союзниками

Глава МИД Литвы добавил, что обсуждал возможную угрозу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, его заместителем, а также командующими вооруженными силами европейских стран. По итогам этих консультаций он убедился, что Литва и ее союзники располагают одинаковыми разведывательными данными о возможных действиях России.

По словам министра, речь идет о вероятной операции под чужим флагом, которую Москва может использовать для провокации.

В то же время публичные предупреждения союзников, по его мнению, должны продемонстрировать России готовность стран НАТО к совместному ответу и не допустить расчетов на то, что такая операция не повлечет за собой применение механизмов коллективной обороны.

"Поэтому и публичные заявления политиков я считаю частью скоординированной кампании, цель которой – предупредить Россию, чтобы она не пыталась что-то предпринимать, надеясь, что это не задействует 5-ю статью и не вызовет эскалацию", – подчеркнул Будрис.

Вместе с тем он убежден, что Россия не сможет остаться незамеченной, однако главной задачей остается предотвращение возможных негативных последствий.

Напомним, о действиях со стороны РФ ранее предупреждал и премьер Польши Дональд Туск. По его словам, Россия может совершить провокации и нанести гибридные удары по западным государствам. Эти потенциальные атаки Москва может выдавать за "случайные". А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российские гибридные атаки против европейских стран не останутся без ответа.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 августа в немецком аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили дрон со взрывным устройством. Он находился рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан", который используется для перевозки грузов. В аэропорту была объявлена тревога. Из-за инцидента полеты временно приостановили.

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