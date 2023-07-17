Армия перенимает опыт террористов: наемники ППК 'Вагнер' будут учить белорусских спецназовцев

Боевики террористической организации ЧВК "Вагнер" начали обучение личного состава Вооруженных сил Беларуси. В частности военную подготовку у экстрадированных преступников проходят белорусские спецназовцы.

Видео дня

Об этом сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусских партизан.

Отмечается, что в районе Цель – Осиповичи уже разместились 700 "вагнеровцев" с оружием.

В белорусской армии было сформировано три отряда спецназначения, которые будут проходить курсы под руководством террористов из ППК "Вагнер".

Основная задача этих курсов: передача боевого опыта, диверсионная и контрдиверсионная подготовка.

Таким образом, фактически армия Беларуси "перенимает опыт террористов и убийц", отметили в ЦНС.

Напомним, что 17 июля OSINT-проект Белорусский Гаюн сообщил о еще одной колонне боевиков ЧВК "Вагнер", прибывшей в Беларусь с флагами страны-агрессора РФ и собственной символикой российской частной военной компании Пригожина.

В направлении Осиповичей и лагеря в селе Цель по трассе М5 от Бобруйска двигалась "большая колонна вагнеровцев", сообщили исследователи.

В колонне было не менее 20 машин разных модификаций: УАЗы "Патриот", пикапы, "буханки" (УАЗ СГР), строительная техника, автобусы, фуры.

По данным "Белорусский Гаюн", это уже по меньшей мере третья колонна "вагнеровцев", прибывшая в Беларусь с 11 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Наемники российского ППК "Вагнер", переброшенные в Беларусь, уже начали тренировать местную территориальную оборону. Занятия они проводят под Осиповичами примерно в 200 километрах от границы с Украиной.

В ГНСУ подтвердили, что ночью 15 июля большая колонна ППК "Вагнер" заехала на территорию Беларуси. Около 60 легковых и грузовых автомобилей с номерами "Л/ДНР" направлялись в сторону Бобруйска и Осиповичей в сопровождении белорусской госавтоинспекции.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что "вагнеровцы" не представляют угрозы для Украины по направлению Беларуси. В то же время признал, что ситуация может измениться в будущем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!