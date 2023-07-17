Армия перенимает опыт террористов: наемники ППК "Вагнер" будут учить белорусских спецназовцев
Боевики террористической организации ЧВК "Вагнер" начали обучение личного состава Вооруженных сил Беларуси. В частности военную подготовку у экстрадированных преступников проходят белорусские спецназовцы.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на белорусских партизан.
Отмечается, что в районе Цель – Осиповичи уже разместились 700 "вагнеровцев" с оружием.
В белорусской армии было сформировано три отряда спецназначения, которые будут проходить курсы под руководством террористов из ППК "Вагнер".
Основная задача этих курсов: передача боевого опыта, диверсионная и контрдиверсионная подготовка.
Таким образом, фактически армия Беларуси "перенимает опыт террористов и убийц", отметили в ЦНС.
Напомним, что 17 июля OSINT-проект Белорусский Гаюн сообщил о еще одной колонне боевиков ЧВК "Вагнер", прибывшей в Беларусь с флагами страны-агрессора РФ и собственной символикой российской частной военной компании Пригожина.
В направлении Осиповичей и лагеря в селе Цель по трассе М5 от Бобруйска двигалась "большая колонна вагнеровцев", сообщили исследователи.
В колонне было не менее 20 машин разных модификаций: УАЗы "Патриот", пикапы, "буханки" (УАЗ СГР), строительная техника, автобусы, фуры.
По данным "Белорусский Гаюн", это уже по меньшей мере третья колонна "вагнеровцев", прибывшая в Беларусь с 11 июля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Наемники российского ППК "Вагнер", переброшенные в Беларусь, уже начали тренировать местную территориальную оборону. Занятия они проводят под Осиповичами примерно в 200 километрах от границы с Украиной.
В ГНСУ подтвердили, что ночью 15 июля большая колонна ППК "Вагнер" заехала на территорию Беларуси. Около 60 легковых и грузовых автомобилей с номерами "Л/ДНР" направлялись в сторону Бобруйска и Осиповичей в сопровождении белорусской госавтоинспекции.
Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что "вагнеровцы" не представляют угрозы для Украины по направлению Беларуси. В то же время признал, что ситуация может измениться в будущем.
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