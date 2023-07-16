В ГПСУ оценили угрозу вагнеровцев из Беларуси и сказали, как их могут использовать

Накануне на территорию Беларуси прибыли отдельные группы наемников российской частной военной компании "Вагнер". В то же время о масштабном перемещении "вагнеровцев" в Беларусь пока речь не идет, количество прибывших измеряется в сотнях человек.

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Поэтому наемники не представляют угрозы для Украины с направления Беларуси, хотя ситуация может измениться в будущем. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он констатировал, что в настоящее время в Беларуси присутствует несколько сотен наемников.

"Сейчас наша разведка отслеживает, что на территорию Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заведении представителей ЧВК речь не идет. Речь идет о нескольких сотнях, которые в дальнейшем размещаются в тех местах, которые были подготовлены", – заявил Демченко.

Пограничники внимательно следят за перемещением "вагнеровцев" в Беларуси, несмотря на то, что они пока не представляют угрозы для нашего государства.

"То количество не представляет какой-либо угрозы для Украины, чтобы создать какую-то ударную группировку. Однако, конечно, Беларусь может их задействовать и для более серьезных вещей. К примеру, для дестабилизации ситуации на границе с Украиной или с другими странами", – подчеркнул спикер Госпогранслужбы. Украины.

Напомним, накануне стало известно, что большая колонна ЧВК "Вагнер" прибыла из России в Беларусь. В сопровождении беларуской ГАИ колонна из около 60 единиц техники двигалась в направлении заранее подготовленного полевого лагеря.

Первыми об этом сообщили в одном из белорусских мониторинговых каналов, впоследствии информацию подтвердили и в ГПСУ.