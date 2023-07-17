Еще одна колонна ЧВК 'Вагнер' прибыла в Беларусь: СМИ раскрыли подробности

В Беларусь продолжают прибывать наемники российской частной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. После 11 июля на территорию республики заехала уже третья колонна с "вагнеровцами".

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Их автомобили двигались под флагами России и символикой ЧВК. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Беларускі Гаюн" (чтобы посмотреть карту, доскролльте новость до конца).

"В направлении Осиповичей и лагеря в д. Цель по трассе М5 от Бобруйска прямо сейчас двигается еще одна крупная колонна наемников ЧВК "Вагнер", – указано в посте, датированном 11:09 понедельника, 17 июля.

По заявлениям наблюдателей, в составе колонны "вагнеровцев" было минимум 20 машин различных модификаций: УАЗы "Патриот", пикапы, "буханки", строительная техника, автобусы, фуры.

Отмечается, что машины двигались с установленными на них страны-агрессора РФ и собственной символикой российской частной военной компании Пригожина.

"По уточненным данным, это уже как минимум третья колонна с наемниками, которая прибыла в Беларусь с 11 июля. Судя по всему, как и в предыдущие дни, сейчас наемники двигаются в полевой лагерь в деревне Цель", – говорится в сообщении.

Авторы канала "Беларускі Гаюн" попросили беларусов, если им что-либо известно о перемещении колонны ЧВК "Вагнер", проинформировать их по доступным каналам связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГПСУ подтвердили, что ночью 15 июля большая колонна ЧВК "Вагнер" въехала на территорию Беларуси. Около 60 легковых и грузовых автомобилей с номерами "Л/ДНР" направлялись в сторону Бобруйска и Осиповичей в сопровождении беларусской госавтоинспекции.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что "вагнеровцы" не представляют угрозы для Украины с направления Беларуси. В то же время признал, что хотя ситуация может измениться в будущем.

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