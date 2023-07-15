'Вагнеровцы' уже учат беларускую терроборону на полигоне в 200 км от границы с Украиной. Видео

Наемники российской ЧВК "Вагнер", которых перебросили в Беларусь, уже начали тренировать местную территориальную оборону. Занятия они проводят под Осиповичами примерно в 200 километрах от границы с Украиной.

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Об этом сообщает "ВоенТВ Беларуси" – телекомпания министерства обороны РБ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "Вагнеровцы" обучают беларусов перемещениям на поле боя, тактической стрельбе, а также дают знания по инженерной подготовке и тактической медицине.

Заявляется, что бойцов, которые прошли это обучение, могут задействовать в усилении охраны государственной границы и защите важных объектов: заводов, предприятий, электростанций и водоканалов.

Беларуские военнообязанные говорят, что это – очень полезный опыт для их армии, так как их инструктора "очень образованные" и успели поучаствовать в боевых действиях против ВСУ.

"Это очень интересно слушать", "Знают свое дело, знают толк в этом деле, могут многому нас научить", "Сразу видно, что люди боевые", – говорят беларусы, утверждая, что они "готовы защищать родину".

В минобороны Беларуси сделали заявление о создании совместной системы подготовки вооруженных сил РБ и бойцов ЧВК "Вагнер".

"Военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть слили фото владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в полевом лагере в Беларуси. На снимке "повар Путина" без штанов сидит на кровати в палатке.

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