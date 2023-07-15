Большая колонна ЧВК 'Вагнер' прибыла из России в Беларусь: СМИ раскрыли подробности. Карта

Большая колонна ЧВК "Вагнер" ночью 15 июля въехала на территорию Беларуси. Около 60 легковых и грузовых автомобилей с номерами "ДНР/ЛНР" следовали в сторону Бобруйска и Осиповичей в сопровождении беларуской госавтоинспекции.

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Об этом пишет мониторинговый канал Беларускі Гаюн. По данным канала, конечной целью колонны "вагнеровцев" является палаточный городок в деревне Цель Осиповичского района.

"Сегодня утром, 15 июля, замечена крупная колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР/ЛНР". Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева", – отмечено в сообщении.

Согласно данным канала "Беларускі Гаюн", колонна проследовала через Рогачев в сторону Бобруйска, а оттуда взяла курс на Осиповичи.

"Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" двигается в палаточный лагерь в деревне Цель. По нашим данным, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, крупные фуры, "буханки" и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ РБ", – сообщили в мониторинговой группе.

Напомним, 11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Альянсе "не видят никаких движений", свидетельствующих о том, что "вагнеровцы" начали перемещение на территорию Беларуси.

Ранее о том, что против владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и наемников, принявших участие в организованном им вооруженном бунте в РФ закроют уголовное дело и они уедут в Беларусь, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.