Знакомый и одновременно незнакомый: как выглядел Киев в 1900-х годах. Старые фото

Старые фотографии Киева прекрасно передают его красоту и дают возможность заглянуть в его историю. В частности, благодаря серии снимков 1900-х годов, сделанных фотолюбителями.

Видео дня

Фотографии опубликовали на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Почти все здания на фотографиях, к сожалению, не сохранились до наших дней.

"1900-е годы. Знакомый и одновременно незнакомый Киев", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядел, в частности, центр Киева, Подол, узнать фуникулер, Контрактовую площадь и другие места столицы Украины.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что такие пляжи в Гидропарке в 1980-х годах были буквально "забиты" отдыхающими.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!