Нет свободного места: в сети показали, как выглядели пляжи Гидропарка в Киеве в 1980-х. Фото

Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что в такие в Гидропарке в 1980-х годах были буквально "забиты" отдыхающими.

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Старый снимок опубликовали в социальной сети Livejournal. Сейчас в столице официально пляжный сезон не открывали.

"Гидропарк 80-х. Сейчас уже и не верится, что такое когда-то было", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Бориса Градова можно увидеть, что в те дни на пляже известной локации отдыха киевлян буквально не было свободного места. Все лежаки были заняты и поэтому поклонники солнечных ванн были вынуждены лежать просто на подстилках.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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