Сверхсекретный советский объект: как выглядело "Сталинское метро" в Киеве в 1943 году. Уникальные фото

В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

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Уникальные снимки были опубликованы в сообществе "Фотозагадки Киева из прошлого" в социальной сети Facebook. По непроверенной информации, часть этих конструкции потом использовали для строительства столичного метро.

"Сталинское метро" – недостроенные железнодорожные тоннели под Днепром. Проект подземной транспортной системы под Днепром называли еще "Строительство №1" или "Титулы". Решение о начале строительства было принято в 1938 году", – рассказали в сообществе.

Стоит отметить, что подготовка к строительству велась в условиях большой секретности. Планировалось построить два железнодорожных тоннеля. Северный, соединяющий Оболонь и Выгуровщину, и Южный тоннель, проложенный между Жуковым островом и Осокорками.

В 1941 году в одном из тоннелей произошла авария, в результате которой его затопило. В том же году началась война и их окончательно затопили, оборудование закопали в котлованах. В 1946 году строительство возобновили, но уже в 1950-м забросили навсегда.

На сегодняшний день от грандиозных сооружений остались лишь кессоны, расположенные на Оболонской набережной, в районе Осокорков, а также на Жуковом острове.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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