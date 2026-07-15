Жарко и без осадков: подробный прогноз погоды по Киевской области на 15 июля

В Киевской области в среду, 15 июля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха в регионе достигнет +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 15 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области днем 23-28°С; в Киеве днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +25°С… +27°С; Мироновка +25°С… +27°С; Фастов +25°С… +27°С; Яготин +25°С… +27°С; Барышевка +25°С… +27°С; Борисполь +26°С… +28°С и Вышгород +25°С… +27°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утром в Киеве распогодилось, ночные тучи исчезли и до конца дня больше не появятся. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца были холоднее нормы, а количество осадков этой календарной зимы составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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