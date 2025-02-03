Заказ по телефону и доступные цены: легендарное кафе 'Ласточка' в вестибюле станции метро 'Шулявская' в 1969. Фото

В конце 1960-х годов на втором этаже вестибюля киевской станции метро Шулявская можно было посетить кафе. Цены в заведении были довольно демократичными, а заказы можно было сделать через специальные телефоны, которые стояли на каждом столике.

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Старое фото опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни, к сожалению, заведение не работает.

"1969 год. Зал кафе "Ласточка" на втором этаже нынешней станции метро "Шулявская" (тогда Большевик). Фишкой его было то, что заказ передавался с помощью телефонной трубки, установленной на каждом столе по центру. А официант его потом приносил", – говорится в сообщении.

Как отметили пользователи соцсети, цены в заведении были достаточно демократичны – даже студенты тоже могли здесь перекусить. По словам одной из киевлянок, в свое время посещавших это кафе, оно славилось своими коктейлями.

Напомним, заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту можно разными способами. В частности, благодаря картинам украинского художника Александра Хвостенко-Хвостова, на которых он сохранил виды города 1950-х годов.

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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