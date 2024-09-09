В центре Киева прорвало трубу: дорога превратилась в реку. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 9 сентября, прорвало трубу. В результате этого улица Бульварно-Кудрявская местами превратилась в настоящую реку.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Из-за ЧП есть усложнение движения на этом участке дороги.

"Киев. Потоп. Вода на Бульварно-Кудрявской. Ожидается осложнение в пешеходном переходе дороги", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия происшествия. В частности, из-за большого количества воды проезжая часть превратилась в настоящую реку.

Напомним, в Киеве в четверг, 6 июня, произошел прорыв трубы во время проведения гидравлических испытаний теплосетей. В результате аварии водой частично подтопило пешеходный переход, ведущий к вестибюлю станции метро "Олимпийская".

В Шевченковском районе Киева в среду, 19 июня, произошел прорыв трубы по улице Симона Петлюры. В результате аварии частично подтопило проезжую часть дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в четверг, 5 сентября, произошел прорыв трубы против местной гимназии. Напор воды был такой силы, что временно образовавшийся "фонтан" местами доставал до четвертого этажа здания.

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