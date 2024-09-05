"Фонтан" доставал до четвертого этажа гимназии: в Киеве на Подоле прорвало трубу. Видео
В Подольском районе Киева в четверг, 5 сентября, произошел прорыв трубы напротив местной гимназии. Напор воды был такой силы, что временно образовавшийся "фонтан" местами доставал до четвертого этажа здания.
Об этом сообщили в социальных сетях. Якобы событие произошло на улице Волошской.
"Новый фонтан высотой метров в 5 появился только что на Подоле", – говорится в сообщении.
На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть последствия аварии. В частности, напор воды был такой силы, что "фонтан", который здесь временно образовался и бил из-под земли, местами доставал до крыши 4-этажного здания гимназии.
Напомним, в Киеве в четверг, 6 июня, произошел прорыв трубы во время проведения гидравлических испытаний теплосетей. В результате аварии водой частично подтопило пешеходный переход, ведущий к вестибюлю станции метро "Олимпийская".
Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в среду, 19 июня, произошел прорыв трубы по улице Симона Петлюры. В результате аварии частично подтопило проезжую часть дороги.
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