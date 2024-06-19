В центре Киева произошел прорыв трубы: водой залило проезжую часть дороги. Видео

В Шевченковском районе Киева в среду, 19 июня, произошел прорыв трубы по улице Симона Петлюры. В результате аварии частично подтопило проезжую часть дороги.

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На месте происшествия уже работают коммунальные службы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение теплосети на ул. Симона Петлюры. Повреждение произошло во время гидравлических испытаний. В скором времени аварийный участок теплосети заменят", – говорится в сообщении.

Как напомнили в КГГА, гидравлические испытания – обязательное условие подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

Они позволяют обнаружить и своевременно устранить "слабые" места трубопроводов летом и своевременно заменить поврежденные участки. Поэтому подобные повреждения, особенно на участках трубопроводов большого диаметра, могут происходить, пока будут продолжаться тестирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 6 июня, произошел прорыв трубы во время проведения гидравлических испытаний теплосетей. В результате аварии водой частично подтопило пешеходный переход, ведущий к вестибюлю станции метро "Олимпийская".

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