Произошел прорыв трубы: в Киеве подтопило переход на станцию метро "Олимпийская". Фото и видео

В Киеве в четверг, 6 июня, произошел прорыв трубы во время проведения гидравлических испытаний теплосетей. В результате аварии водой частично подтопило пешеходный переход ведущий к вестибюлю станции метро "Олимпийская".

Специалисты уже приступили к подготовке для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждения на улице Саксаганского. Во время проведения гидравлических испытаний теплосетей произошло повреждение магистрального трубопровода. Часть воды попала в пешеходный переход на улицы Большая Васильковская. Утечка не представляет угрозы для функционирования городской инфраструктуры. Сразу после сообщения о повреждениях специалисты снизили давление в трубопроводах. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" начала откачку воды и подготовку к ремонтным работам", – уточнили в пресс-службе.

Как отметили пользователи соцсетей, в результате прорыва трубы частично подтопило подземный переход, ведущий к вестибюлю станции метро "Олимпийская". Для комфорта горожан работники подземки разбрасывали доски на местах затопления, чтобы можно было пройти не замочив ноги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в понедельник, 3 июня, произошел прорыв трубы по улице Пражской. В результате аварии без воды осталось 25 жилых домов.

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