В сети показали, какой вид в 1950-60-х годах выглядела одной из известных улиц центра Киева. Ретро-фото

Улица Богдана Хмельницкого возникла на карте Киева в 1830-х годах. Благодаря привлекательной и интересной застройке она привлекает внимание жителей и гостей города – мы можем увидеть, как она была в 1950-60-х годах благодаря работе фотографов.

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Фотографии опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". На этой улице в конце 19 века была открыта одна из первых линий киевского трамвая.

"Киев в прошлом: улица Богдана Хмельницкого на ретро-фото 50-60-х годов", – говорится в сообщении.

Благодаря фотографам мы можем увидеть не только, как выглядела тогда эта улица в центре столицы, но и то, что раньше здесь пролегала троллейбусная линия.

Улица Богдана Хмельницкого – улица в Шевченковском районе Киева. Проходит от Крещатика до улицы Олеся Гончара. Возникла в 1830-е годы под названием Кадетская, поскольку существовал проект строительства здесь здания Киевского Владимирского кадетского корпуса. С середины XIX века переведены на улицы 1-го разряда – это стало началом расцвета местности.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, которые были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены как памятники настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

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