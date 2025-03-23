В сети показали, как выглядел первый нудистский пляж Киева в 1918. Архивное фото

Труханов остров в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистские. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

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Старое фото было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев живая история". Жители столицы всегда одни разбирались в хорошем отдыхе.

"Первый киевский нудистский пляж, 1918 год. На фото – остров Труханов. Пляж обустроили при германской оккупации. Тогда там появились кабинки для переодевания и территория для самых смелых", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что и сегодня на Трухановом острове есть известный нудистский пляж " Довбичка ", где собираются киевляне, любящие принимать "солнечные ванны" без одежды.

Напомним, Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Во время Второй мировой войны Киев более двух лет находился под германской оккупацией. Благодаря уникальным фото мы можем увидеть, каким был город с 1941 по 1943 год.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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