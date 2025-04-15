Жизнь без украшений: как действительно выглядел Киев и его жители в 1970-80-х годах. Архивные фото

На официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, которыми они были в 1970-1980-х годах.

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Фото опубликовали на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в соцсети Facebook. Художник умело передал настроения той эпохи.

"1970-1980-е годы. Киев глазами уличного фотографа Александра Ранчукова. Это не Киев из открыток, которые показывают только красивые виды, это реальная жизнь... Жизнь без украшений, как она была на самом деле", – добавили в сообществе.

Александр Ранчуков (1943-2019, Киев) – украинский фотограф. Учился в Киевском политехническом институте и Институте журналистского мастерства в Киеве. Работал фотографом в Научно-исследовательском институте теории и истории архитектуры и градостроительства (1978 – 1996). Сотрудничал с многочисленными архитектурными журналами.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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