В Киеве в 1930-40-х годах можно было увидеть два британских танка времен Первой мировой войны.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены в качестве памятников настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

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Архивные фото и историю опубликовали на портале "Интересный Киев". На сегодняшний день в Украине эту уникальную боевую машину можно увидеть только в одном городе.

"В 1938 году нарком обороны СССР Климент Ворошилов решил передать Киеву и еще нескольким советским городам несколько английских танков, выпущенных в годы Первой мировой войны, а затем захваченных Красной Армией как трофеи в 1920 году. Эти бронемашины нарком предлагал использовать в качестве исторических памятников. Так и сделали, и два танка прибыли в Киев – они известны как "памятники интервенции", – рассказали в сообществе.

К сожалению, дальнейшая судьба обеих боевых машин довольно печальна. Танк из Музейного переулка, сейчас там установлен памятник Вячеславу Чорновилу, вывезли гитлеровцы, когда покидали Киев в 1943 году – его следов не нашли. А танк с Подола пошел на переплавку.

Согласно городской легенде, Марк V из центра Киева перевезли в район северной Оболони, где из него якобы сделали стационарную огневую точку, закопав в землю. Говорят, после появления массива предприимчивый житель выкопал танк и переоборудовал под служащий до сих пор гараж. Но подтверждения этим словам – нет.

Стоит добавить немаловажный момент – в Украине сохранился один танк Mark V типа "гермафродит". То есть, все модификации этой боевой машины производились в двух вариантах: "самец", имевший две 57-мм пушки в спонсонах на бортах и несколько пулеметов, и "самка" с полностью пулеметным вооружением.

Некоторые из "самок" позже получили один пушечный спонсон, такие танки известны как "гермафродиты" или "композиты". Он в 1928 г. был установлен как памятник на площади Конституции в Харькове. Он стоит там до сих пор.

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