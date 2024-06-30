В сети показали, как выглядели вагоны Киевского фуникулера после первой реконструкции. Фото для сравнения

Поездка на Киевском фуникулере обязательна для каждого туриста, который приезжает в столицу Украины. В течение более века внешний вид его вагонов несколько раз менялся, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели после первой реконструкции.

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Старый снимок был опубликован в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Фотография открывает для нас новый взгляд на любимый вид столичного общественного транспорта.

"1928 год. Вагоны фуникулера после его первой реконструкции. Буквы "П" и "Л" на вагонах означают "правый" и "левый", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что благодаря опубликованному фото можно увидеть не только вагоны фуникулера, но и Подол и Рыбацкий полуостров.

Киевский фуникулер – фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Проложен по склону Владимирской горки с красивым видом на реку Днепр. Линия состоит из двух станций. Сооружался на протяжении 1902-1905 годов, в то время он был вторым фуникулером в Украине после Одесского.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

С 1878 года до 1944-го в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности располагалось здание Городской думы. Величественная постройка походила по своей форме на разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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