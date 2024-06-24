Крест, украшенный немецкими гранатами: в центре Киева есть необычная могила времен Первой мировой войны. Фото

В Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, умершего в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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Фото и историю на своей странице в соцсети Facebook опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Эти боеприпасы были приняты на вооружение в 1913 году.

"Очень необычное захоронение сохранилось на Зверинце. Могила времен Первой Мировой войны, вероятно, обустроена при Гетманате Скоропадском, когда в столице Украины стояли немецкие части", – рассказал Степанец.

По словам экскурсовода, на могиле установлены два перекрещенных рельса, соединенных между собой и имитирующих православный крест. Каждая из его боковых частей украшена корпусами гранат Kugelhandgranate 13, стоявшими на вооружении у кайзеровской Германии.

"Больше нигде на кладбищах города (и говорить – страны) не видел такого необычного оформления! Здесь целый семейный пантеон похоронен, но самая древняя могила именно в 1918 году, когда и использовались такие гранаты. Похоронили обычного украинца, возможно, погибшего при взрыве на Зверинце летом того же года", – уточнил Степанец.

Стоит добавить, что ручная осколочная граната Kugelhandgranate 13 предназначена для поражения живой силы противника как в наступательном, так и в оборонительном бою. Она была принята на вооружение Германии в канун Первой Мировой войны – в 1913 году.

В то время в этой стране гранаты рассматривались не как элемент вооружения пехоты, а как средство для крепостной войны. Это и стало причиной того, что принятые на вооружение гранаты образца 1913 года были малопригодны как пехотное оружие, прежде всего из-за своей шаровидной формы, которая делала их неудобным для солдата.

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