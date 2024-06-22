Магазины и первый в Европе пункт ночных дежурств врачей: каким было здание Киевской городской думы. Фото

С 1878 года по 1944 год в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности находилось здание Городской думы. Величественная постройка напоминала по своей форме разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

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Архивные фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". К сожалению, она не пережила советскую власть.

"Утрачены достопримечательности города: здание Городской думы на Крещатике. В 1874-1878 годах на месте современного Майдана Незалежности (по правой стороне) для Городской думы построили роскошное сооружение с башней", – рассказали в сообществе.

Это двухэтажное здание напоминало по своей форме разогнутую подкову, обращенную своей выпуклой стороной к Крещатику. На первом этаже разместились магазины, ежегодно обогащавшие городскую казну на 30 тысяч рублей; в бельэтаже – комнаты для городской управы и зал заседаний. Небольшой третий этаж представлял собой четырехугольную башню с часами, увенчанную шпилем, на которой была закреплена фигура покровителя Киева архистратига Михаила работы местного скульптора Евы Куликовской.

Кроме того, здесь функционировали художественная школа Николая Мурашко, а также находился первый в Европе пункт ночных врачебных дежурств.

Как орган власти Дума просуществовала до 1919 года. Тогда же с приходом большевиков постройку заняли разные административные учреждения, а фигуру архистратига Михаила заменила красная звезда. Городская дума осталась невредимой во время чудовищных взрывов и пожаров в сентябре 1941 года, однако через несколько месяцев ее подожгли советские подпольщики.

В результате пожара был существенно поврежден последний этаж, но по свидетельствам историков и краеведов сооружение можно было бы отстроить. После войны обгоревшее здание Городской думы разобрали для создания нового советского "лица" улицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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