В сети показали, как выглядела одна из самых известных площадей на въезде в Киев в 1970-х. Уникальное фото

Харьковская площадь - первая которая встречает жителей и гостей Киева, которые приезжают в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

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Архивный снимок был опубликован в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". В наши дни эта местность выглядит совсем иначе.

"Харьковская площадь. 1970-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, как именно выглядела раньше эта местность до появления станции метрополитена, и офисной застройки.

Харьковская площадь возникла в середине 1970-х годов под названием Новая площадь. Современное название - с 1977 года. В 2005 году планировалась реконструкция площади в связи с построением станции метро Бориспольская, но из-за недостатка средств реконструкция была отложена. Вместо этого площадь была переоборудована, через центральную клумбу проложена дорога, соединившая Бориспольское шоссе с проспектом Николая Бажана для облегчения движения в мост.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев - зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако, благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

Старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911-м году на рынке торговали уличной едой.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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