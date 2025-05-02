В сети показали, как в начале 1910-х в Киеве на рынке торговали уличной едой. Уникальное фото

Старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Видео дня

Снимок опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши продажа фастфуда выглядит совсем иначе

"Уличная еда на рынке в Киеве, 1911 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как в те времена в столице Украины быстро поесть.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, которыми они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены в качестве памятников настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!