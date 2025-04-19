В сети показали, как выглядела одна из мистических гор Киева в 1981 году. Архивное фото

Замковая гора является неотъемлемой частью истории Киева не только как место, откуда открывается великолепная панорама на Подол, но и как локация, полная мистики. Благодаря старому снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1981 году.

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Фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. В наши дни эта локация достаточно сильно изменилась.

"Исторический музей и Замковая гора. Фото В. Дедова и Е. Калеки из альбома издательства 'Искусство' 1981 года", – говорится в сообщении.

Опубликованное фото можно считать уникальным. На нем можно увидеть, как выглядело тогда одно из мистических мест Киева – Замковая гора, также известная как "Проклятый холм". Значительно меньше деревьев, чем в наше время, да еще стоит дом (его назначение сейчас не известно), от которого даже фундамент сейчас невозможно будет найти. Кроме того, можно увидеть аутентичную застройку урочища Гончары-Кожемяки и, частично – Андреевский спуск.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, которыми они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены в качестве памятников настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

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