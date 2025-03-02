Гора, где казнили ведьм, и самая известная улица Киева: исторические места столицы на фото 1860-х годов

Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

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Фото опубликовали в социальной сети Facebook. В наши дни эти локации сильно изменились.

"Киев. 1860-е годы. Замковая гора и Андреевский спуск", – говорится в подписи на фото.

На опубликованных снимках можно увидеть, что в те времена на Замковой горе была стена – ее остатки можно найти. А на спуске были частные одноэтажные дома.

Стоит добавить, что на Замковая гора является одним из мистических мест Киева. Здесь в старые времена, согласно одной из легенд, даже казнили ведьм.

Напомним, Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха не только местных жителей, но и всех киевлян. Но в начале 1990-х годов это место было почти не обустроено, а на месте современного пляжа росли деревья.

Напомним, станция Киевского метрополитена "Днепр" была открыта в составе первой очереди строительства столичной подземки. В 1963 году она была конечной, а часть платформы занимал "лифт" для вагонов.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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