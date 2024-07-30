В сети показали, как выглядела "Киевская Венеция" в 1980-х годах. Фото

Столичная Русановка всегда была излюбленным местом отдыха киевлян и гостей города. Благодаря старым снимкам мы можем узнать, какой была "Киевская Венеция" в 1980-х годах.

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Фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Исторический Киев". Можно посмотреть, какой была эта локация около 40 лет назад.

"Русановка. 1980-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть не только местность, известную среди жителей столицы как "Киевская Венеция", но и величественные фонтаны посреди канала.

Русановка в Киеве – это первый жилой массив, построенный на искусственно созданном острове. Красоту и комфорт этой локации, в частности, сразу же оценили ученые, преподаватели и заселившие это место художники.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иными. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

С 1878 года до 1944-го в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности располагалось здание городской думы. Величественная постройка походила по своей форме на разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами немецких гранат.

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