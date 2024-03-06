Выбрали ученые и художники: история первого жилмассива Киева, построенного на искусственном острове. Фото

Русановка в Киеве – первый жилой массив, который построили на искусственно созданном острове. Красоту и комфорт этой локации, в частности, сразу же оценили ученые, преподаватели и заселившие это место художники.

Архивные фото тех лет, в частности, в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Среди жителей столицы это место также известно как "Киевская Венеция"

"Русановка – первый жилмассив на искусственном острове. В 1960 году начались первые работы, в частности вблизи Русановского залива произошло создание искусственного песчаного острова. Во время застройки острова основной упор в архитектуре был сделан на комфортном зонировании территорий", – рассказал Степанец.

Знаток истории Киева добавил, что идея создания такого жилмассива заключалась в расположении жилых комплексов подальше от шума автотранспорта. После окончания строительства Русановка сразу же получила популярность и быстро была заселена учеными, преподавателями и художниками.

Напомним, Бессарабская площадь в Киеве возникла в начале XIX века как торговая площадь, куда приезжали торговцы с юга Украины и Бессарабии. Мало кто знает, что раньше на ее месте существовало кладбище, основанное лютеранской общиной столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

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