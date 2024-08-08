В сети показали, как в 1978 году в "Киевской Венеции" проводили соревнования по академической гребле. Фото

Столичная Русановка всегда была не только излюбленным местом отдыха киевлян и гостей города, но и проведением спортивных мероприятий. Так, благодаря неизвестному фотолюбителю, мы можем увидеть, как в 1978 году здесь соревновались по академической гребле.

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Запись была опубликована в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". В частности, можно увидеть, какой была эта локация 46 лет назад.

"Русановский канал. Соревнования по академической гребле. 1978 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как пловцы проплывают рядом с одним из мостов. На заднем плане, судя по всему, виден правый берег Днепра.

Русановка в Киеве – первый жилой массив, который построили на искусственно созданном острове. Красоту и комфорт этой локации, в частности, сразу же оценили ученые, преподаватели и заселившие это место художники.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

С 1878 года до 1944-го в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности располагалось здание Городской думы. Величественная постройка походила по своей форме на разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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