В Киеве попрощались с супругами Осинцевыми, дочь которых выжила после российской атаки 31 июля. Видео

В Киеве попрощались с Натальей и Андреем Осинцевыми, которые погибли в результате попадания российской ракеты в дом в Святошинском районе. Их дочь Вероника чудом выжила – взрывом ее выбросило с девятого этажа.

Об этом сообщило ТСН. Вечная память жертвам террористической таки РФ.

Что известно

"Сегодня в столице попрощались с супругами Натальей и Андреем Осинцевыми. Их тела нашли под завалами дома в Святошинском районе, куда попала российская ракета 31 июля", – сообщили журналисты.

Провести в последний путь родителей, впервые после операции на ноге и за более чем неделю в больнице, приехала дочь супругов – Вероника, которой чудом удалось спастись во время атаки.

Девушку привезли на коляске – из-за полученной при падении с 9 этажа травмы она не может ходить. В память о родителях девушка исполнила песню "Рідна мати моя". Теперь под опеку ее возьмет ближайшая подруга семьи.

Что предшествовало

В Киеве девушка по имени Вероника чудом выжила после попадания российской ракеты в ее дом. В результате взрыва она упала с высоты девятого этажа и обошлась переломом ноги и поврежденным зубом.

Напомним, армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

