В Киеве девушка выпала с девятого этажа дома во время обстрела РФ и выжила. Видео

В Киеве девушка по имени Вероника чудом выжила после попадания российской ракеты в ее дом. В результате взрыва она упала с высоты девятого этажа и отделалась переломом ноги и поврежденным зубом.

Видео дня

Киевлянка рассказала о первых минутах после обстрела, передает ТСН. В общем известно о более 130 раненых гражданских, к сожалению, есть погибшие.

История спасения

"С девятого этажа вылетела просто – сломанная нога и зуб отвалился", – рассказала девушка.

По ее словам, все время после попадания ракеты она была в сознании – "была сонная и не понимала, что происходит". Она добавила, что услышала взрыв, находясь у себя дома, а уже через мгновение была на земле.

"Я не знаю, как это – как можно было пролететь девять этажей и остаться со сломанной ногой. Скорее всего, я реально сидела на кровати и просто упала (на первый этаж. – Ред.) вместе с ней и поэтому я не ударилась, потому что кровать мягкая... Не знаю, что с отцом и матерью – где они, что с ними", – добавила Вероника.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, по состоянию на 14:40, по данным медиков, в результате атаки врага на столицу прошлой ночью пока подтверждена гибель 8 человек. Из них – один ребенок (шестилетний мальчик). Пострадали 135 жителей Киева, среди них 12 детей. В стационарах больниц находятся 30 пострадавших, в том числе 5 детей. 97 человек получили помощь медиков амбулаторно.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись по жилым кварталам, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в ночь на 31 июля в результате террористической атаки РФ была повреждена главная и одна из крупнейших мечетей в Украине – Духовного управления мусульман Украины "Умма". В здании, в частности, выбиты окна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!