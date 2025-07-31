Россия ударила по жилым кварталам Киева, есть жертвы и много пострадавших: фото и видео последствий вражеской атаки

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись по жилым кварталам, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о шести погибших и более полусотни пострадавших.

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В Святошинском районе разрушен целый подъезд девятиэтажки, продолжается разбор завалов, передает корреспондент OBOZ.UA. Также разрушена пятиэтажка в Соломенском районе Киева, вспыхнул пожар.

По данным Киевской городской военной администрации на семь утра, в результате российских ударов по Святошинскому району погибли два человека.

52 человека пострадали, в том числе девять детей. Почти 30 из них в больницах, информировал руководитель МВА Тимур Ткаченко.

Количество раненых и жертв, по словам Ткаченко, вероятно, будет расти.

"Сейчас концентрируемся на спасении жизней и развертывании путей помощи. Впоследствии буду сообщать о ситуации на месте и по Киеву", – написал чиновник в официальном Telegram-канале.

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