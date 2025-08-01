Поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева завершены. Подробности, фото и видео

Сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. Всего в результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

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Об этом сообщил представитель столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Павел Петров, передает корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. В столице сегодня объявлен день траура.

Что известно

"Поисково-спасательная операция завершилась на этой локации (Святошинский район Киева. – Ред.). Здесь погибли 28 человек", – сообщил Петров.

От уточнил, что теперь спасатели продолжают разбор завалов и восстановительные работы.

Добавим, к сожалению, в 10:40 стало известно, что спасатели во время разбора завалов дома, в который попала ракета, еще обнаружили тела трех погибших жителей – женщины и двух ее несовершеннолетних детей. Всего известно о 31 жертве террористической атаки РФ, среди них – пятеро детей.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, пятница, 1 августа, объявлена в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела, произошедшего в ночь на 31 июля.

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