"В нынешних условиях будет очень сложным": Кличко рассказал о подготовке к отопительному сезону в Киеве

Киев на пороге очень сложного отопительного сезона, но город делает все необходимое. Кроме того, Киевсовет обратится к правительству по погашению задолженности государства по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. На сегодняшний день она составляет 6,8 миллиардов гривен.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания сессии Киевского городского совета, передает пресс-служба политика. Также он рассказал, как столица подготовилась к зиме.

"Мы на пороге отопительного сезона, который в нынешних условиях будет очень сложным. Вместе с тем, ситуацию усугубляет и то, что государство так и не выполнило обещаний перед теплоснабжающими предприятиями. Напомню, задолженность, которую правительство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодняшний день перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен. А по всей стране – 36 миллиардов! То есть, местные власти тарифы для населения не повышали, в то время как возросла стоимость всех составляющих тарифа. Правительство обещало эту разницу компенсировать, президент давал поручение, но средств мы пока так и не дождались. Теплопредприятия работают с бешеными убытками и не может город самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства", – подчеркнул Кличко.

Видео дня

Мэр Киева отметил, что даже в этих условиях город выполнил все запланированные и необходимые для старта отопительного сезона работы, учитывая риски военного положения. По его словам, около сотни котельных столицы обеспечены возможностями оперативного переключения на работу от генераторов. Такую же возможность сегодня имеют 150 бюветных комплексов.

"Также город приобрел 23 мобильных передвижных котельных, которые, в случае необходимости, обеспечат на определенный период теплом медицинские заведения, школы и сады, пункты обогрева", – отметил Кличко.

Кроме того, в столице продолжают восстановление поврежденного или разрушенного минувшей зимой оборудования на объектах критической инфраструктуры. Мэр Киева напомнил, что город выделил на эти нужды около миллиарда гривен и до конца года запланированные ремонты будут выполнены. Также с начала года в столице заменили более 60 км теплосетей. Готовясь к зиме, в том числе в рамках гидравлических испытаний, устранили более 3 тысяч повреждений на сетях.

"На сегодняшний день все жилые дома, находящиеся в обслуживании коммунальных управляющих компаний, получили акты готовности к зиме, то есть готовы к подаче тепла. Призываю других управляющих, в том числе ОСМД и ЖСК, также позаботиться о получении этих актов. Город в этом плане всячески будет помогать, чтобы у всех без исключения дома не было проблем с запуском тепла", – подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что коммунальщики подготовили резерв топлива, дорожники подготовили – более 160 единиц снегоуборочной техники готовы работать на улицах города. Заготовлено более 11,5 тысячи тонн посыпочного материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, столица готовится к началу отопительного сезона. Теплоснабжающие предприятия Киева завершили гидравлические испытания на сетях и теплоисточниках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!