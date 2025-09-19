В Киеве на Крещатике произошло ДТП с участием легковушки и грузовика: образовалась пробка. Подробности, фото и видео

В Киеве в пятницу, 19 сентября, на улице Крещатик произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате столкновения на месте образовалась пробка в сторону Бессарабского рынка.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.

Что известно

Так, в центре Киева, на пересечении улиц Крещатик и Прорезная произошла авария с участием легковушки и грузового автомобиля.

В результате столкновения обе машины получили механические повреждения. Кроме того, из-за столкновения образовалась пробка на обеих улицах.

Сейчас участники ДТП ждут, когда правоохранители оформят ДТП, информации о пострадавших пока не поступало.

Ситуация с аварийностью

В Киеве в пятницу, 19 сентября, на Большой Кольцевой дороге столкнулись две легковушки. В результате ДТП одна из машин влетела в металлический отбойник, который пробил салон авто насквозь – есть погибший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева во вторник, 16 сентября, на маршрутку с грузовика упал МАФ. ДТП произошло возле станции метро "Нивки".

