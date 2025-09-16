В Киеве с грузовика на маршрутку упал МАФ. Подробности, фото и видео

В Шевченковском районе Киева во вторник, 16 сентября, на маршрутку с грузовика упал МАФ. ДТП произошло возле станции метро "Нивки".

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

Что известно

"ДТП произошло возле станции метро "Нивки". Предварительно было установлено, что во время транспортировки на платформе грузового автомобиля произошел разрыв страховочного материала, в результате чего МАФ подвинулся (с платформы. – Ред.) и упал на дорогу. В результате незначительные технические повреждения получила маршрутка, в салоне которой в момент ДТП пассажиров не было. К счастью, никто не пострадал", – рассказали в пресс-службе.

В соцсетях отметили, что в результате ЧП образовалась пробка – движение транспорта в сторону станции метро "Святошин" со стороны улицы Щербаковского затруднено.

На опубликованных фото можно увидеть последствия ДТП.

Ситуация с аварийностью

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 29 августа, произошло ДТП с участием легковушки и автомобиля полиции. К сожалению, в результате столкновения погиб правоохранитель.

Как сообщал OBOZ.UA, жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 сентября в Дарницком районе столицы, возле Института химии. В результате столкновения Audi с Nissan два человека погибли на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

