В Киеве в результате ДТП легковушка влетела в отбойник: часть ограждения пробила авто насквозь, есть погибший. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 19 сентября, на Большой кольцевой дороге столкнулись две легковушки. В результате ДТП одна из машин влетела в металлический отбойник, который пробил салон авто насквозь, – есть погибший.

Об этом сообщили в социальных сетях. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.

Что известно

"Жесткое ДТП на Большой кольцевой. По предварительной информации, после столкновения Volkswagen и Toyota последняя влетела в отбойник, который пробил салон авто. На месте работают полиция, спасатели и медики. Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно рассмотреть последствия аварии. В частности, увидеть, что металлический отбойник полностью прошел сквозь и вылез через заднее стекло минимум на метр.

Впоследствии информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе полиции Киева. Как сообщили правоохранители, 28-летний мужчина, который был за рулем Toyota, погиб на месте.

Ситуация с аварийностью

