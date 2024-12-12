В КГГА назвали реальную стоимость проезда в общественном транспорте Киева: повысят ли тариф

На сегодняшний день реальная стоимость проезда в общественном транспорте Киева должна быть ориентировочно 30 гривен. Это, в частности, позволит ускорить строительство метро на Виноградаре и сделать перевозки безубыточными.

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Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, сообщает Телеканал Киев. В настоящее время цена за одну поездку составляет 8 гривен.

"Как по мне, стоимость (проезда. – Ред.) надо поднимать. Чтобы мы могли обновлять парки (общественный транспорт. – Ред.), чтобы мы могли правильно эксплуатировать подвижной состав. А средства, которые идут по 7 млрд грн дотаций, чтобы шли прямо на развитие, ремонт и реконструкцию транспортной инфраструктуры", – рассказал Кандибор.

По его словам, чтобы транспортные перевозки в столице были безубыточными, стоимость одной поездки должна быть "ориентировочно 30 гривен". Соответствующий шаг мог бы ускорить строительство метро на Виноградаре.

"Сейчас никто не говорит о поднятии тарифа, потому что это решение принимает Киевский городской совет", – добавил Кандибор.

Как сообщал OBOZ.UA, столица осталась единственным городом Украины, где останавливают коммунальный транспорт во время объявления воздушной тревоги. Это создает проблемы для пассажиров наземного транспорта и метрополитена.

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