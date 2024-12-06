Страдают тысячи пассажиров: Киев остался единственным городом, где во время тревоги останавливают общественный транспорт

По состоянию на 6 декабря столица осталась единственным городом Украины, где останавливают коммунальный транспорт во время объявления воздушной тревоги. Это создает проблемы для пассажиров наземного транспорта и метрополитена.

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Об этом сообщили в пресс-службе ОО "Пассажиры Киева". Соответствующее решение было принято Советом обороны столицы.

Так, согласно информации общественного объединения, Киев остался единственным городом Украины, останавливающим коммунальный транспорт во время тревоги. Отмечается, что в Хмельницком и Ивано-Франковске, где действовало такое правило, его отменили несколько месяцев назад.

При этом в райцентре Прикарпатья транспорт во время объявления об опасности продолжает работать, а останавливается отдельным оперативным распоряжением в случае реальной высокой угрозы обстрела.

"Это (остановка транспорта в Киеве во время тревоги. – Ред.) создает транспортные проблемы для сотен тысяч пассажиров наземного транспорта и метро. Люди мерзнут под остановками на морозе или переплачивают сотни гривен за такси. Страдают и водители, которые не могут переехать с левого берега на правый через Дарницкий мост", – уточнили в пресс-службе.

Стоит добавить, что петиции об отмене решения об остановке транспорта в Киеве во время тревоги пока не поддержаны властями города.

Как сообщал OBOZ.UA, решение о запрете проезда поездов Киевского метрополитена через мосты во время воздушной тревоги принималось по соображениям безопасности. В настоящее время пассажиры должны быть защищены и находиться в укрытиях.

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