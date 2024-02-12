В Чернобыльской зоне был замечен один из крупнейших пернатых хищников Евразии. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения был замечен один из крупнейших пернатых хищников Украины. Орнитологи оценивают отечественную популяцию орлана-белохвоста, а речь идет именно о нем, в 180-200 пар

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Размах крыльев этой величественной птицы достигает 2,5 метров.

"Орлан-белохвост. Крупнейший пернатый хищник Полесья, а то и всей Украины. В размерах и массе тела орлан уступает разве что черному грифу, обитающему в горах Крыма. Пока орнитологи оценивают отечественную популяцию белохвоста в 180-200 пар. Величие, сосредоточенность, уверенность и сила – вот что вы можете увидеть на этих фотографиях", – говорится в сообщении.

Орлан-белохвост – птица ряда Соколообразных семейства Ястребовых. Один из самых крупных представителей хищных птиц Евразии.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения гнездятся редкие для нашей страны хищные птицы с интересным поведением. Самка сычика-воробья, например, любит гонять самца – ведет себя агрессивно и нападает на него, используя когти.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили целый табун благородных красавиц. Камера фотографа зафиксировала самок оленя европейского (благородного), стоявших на заснеженном поле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!