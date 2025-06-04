Там, где начиналась душа Киева: в сети опубликовали уникальные фото Подола 1870-х годов

Подол вместе с Верхним городом составляет древнейшую часть Киева, и без преувеличения является душой города. Благодаря неизвестным фотолюбителям мы можем увидеть, как выглядела эта историческая местность в 1870-х годах.

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Архивные снимки были опубликованы на странице сообщества "Киев, один день – одно фото" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

"В этой серии – три уникальные фотографии Подола из 1870-х годов. Они открывают перед нами Киев, каким он был почти полтора века назад: тихий, неторопливый, полный достоинства и труда. Эти фото будто остановили мгновение, в котором еще дышит старая киевская брусчатка, плывет дым из каминов мастерских, а с Днепра к пристани прибывает пароход с купцами. Это не просто снимки - это живая история, в которой каждая деталь говорит", – написали в сообществе.

На снимках можно увидеть низкие дома с деревянными крышами, ровные улицы, лавочки и мастерские, а также старую набережную, откуда Киев начинал свою торговую жизнь.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь – первая, которая встречает жителей и гостей Киева, которые приезжают в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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