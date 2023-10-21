Стоянка извозчиков возле Нацбанка и трамвай в центре столицы: архивные фото Киева начала ХХ века

Центр Киева в начале ХХ века активно застраивался, развивали пассажирский транспорт, а Крещатик превратился в деловой центр города. На старых фото можно увидеть, какой была столица в те времена.

Старые фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, большинство зданий на снимках не сохранилось до наших времен.

"Киев начала ХХ века", – рассказали авторы проекта.

На опубликованных снимках можно увидеть, как выглядели разные локации столицы.

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Напомним, Майдан Незалежности в Киеве всегда был центром активной политической жизни Украины, а подземный переход под ним – популярной локацией для встречи с друзьями. В 1980-х годах неизвестный фотолюбитель сделал серию снимков, благодаря которым можно увидеть, как выглядела тогда легендарная "труба".

Киев на официальных снимках советских времен – всегда парадный и аккуратный. Однако благодаря украинскому фотограф-документалисту Александру Ранчукову мы можем увидеть фотографии "настоящего" города с его жизнью, какой она была.

Как сообщал OBOZ.UA, среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины – Закарпатье. Здесь посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинскими и европейскими блюдами.

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