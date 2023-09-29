В Киеве был легендарный ресторан, где посетители сидели в винных бочках. Фото и история

Среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины – Закарпатья. Тут посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинским и европейским блюдами.

Уникальные фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Исторический Киев". К сожалению, он скрылся с гастрономической карты столицы.

"Ресторан "Закарпатская роза" по адресу – Большая Васильковская, 12 напротив кинотеатра "Киев". "Закарпатская роза" – заведение с винным погребом сразу же после открытия стало популярным местом среди населения не только Украины", – рассказали в сообществе.

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Отмечается, что сначала это был винный погреб, который позже превратили в полноценный ресторан. Из бочек сделали своеобразные кабинки со столиками, где клиенты имели возможность отведать не только украинские, но и европейские блюда.

"С гастрономической карты Киева заведение исчезло вместе с распадом СССР", – резюмировали в сообществе.

Напомним, туристы, приезжавшие в Киев, гуляли по центру города, в частности, по Крещатику, Киево-Печерской лавре и другим популярным локациям. Кроме того, обязательным для каждого из них было посещение ресторанов, чтобы познакомиться с вкусной украинской кухней. Среди них было 10 легендарных заведений, которые помнят и в наши дни.

В Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве есть микрорайон, более известный среди местных жителей как Немецкий квартал. Свое название эта локация, как и дома, получили благодаря пленным немцам, которые строили эти здания после Второй мировой войны.

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