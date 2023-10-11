В сети вспомнили, как в Киеве выглядела легендарная "труба" на Майдане Незалежности в 1980-е. Фото

Майдан Незалежности в Киеве всегда был центром активной политической жизни Украины, а подземный переход под ним – популярной локацией для встречи с друзьями. В 1980-х годах неизвестный фотолюбитель сделал серию снимков, благодаря которым можно увидеть как тогда выглядела легендарная "труба".

Архивные фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Раньше здесь всегда можно было приобрести разные товары.

"Родные депрессивные переходы, 1980-е. Легендарная "труба", – говорится в сообщении.

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На опубликованных фото можно увидеть, как тогда выглядел подземный переход на Майдане Незалежности, за длинные проходы получивший народное название "труба". В 1990-е годы это место было популярной локацией отдыха столичной молодежи, а также своеобразным "торговым центром". Уже позже здесь появилось много торговых точек, где можно было приобрести сувениры, алкоголь и другие вещи.

Затем столичные власти приняли решение о запрете торговли в подземном переходе и почти все МАФы были убраны. Однако здесь по-прежнему работают продавцы цветов.

Напомним, после того, как был изобретен фотоаппарат, во всем мире нашлись энтузиасты, которые делали фото разных локаций. Не обошел такой восторг и Киев, снимки которого в начале 1900-х годов были найдены в Вашингтонской библиотеке.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины - Закарпатье. Здесь посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинскими и европейскими блюдами.

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