Не парадный Киев советских времен: в сети опубликовали работы документалиста Ранчукова. Фото

Киев на официальных снимках советских времен – всегда парадный и аккуратный. Однако, благодаря украинскому фотограф-документалисту Александру Ранчукову, мы можем увидеть фотографии "настоящего" города с его жизнью, какой она была.

Архивные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Работы художника не нравились советским бюрократам, но высоко оценили обычные киевляне.

"Перед вами фотографии "настоящего", а не парадного Киева. Их автор – Александр Ранчуков. После окончания КПИ Александр Ранчуков работал в Институте теории и истории архитектуры, а параллельно снимал жизнь такой, как она есть", – рассказали авторы проекта.

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На протяжении большей части карьеры Ранчукова его уличные фотографии нигде не выставлялись. И только во время перестройки ему и другим фотографам-единомышленникам разрешили участвовать в выставках. Однако даже в такие относительно спокойные времена взгляд этих фотографов на советскую жизнь вызвал ужас у власти, и одна из их первых выставок в Киеве была закрыта только через день сотрудниками КГБ и членами Коммунистической партии.

"Изображения не понравились советским бюрократам, но они явно пришлись по вкусу обычным киевлянам. Толпы выстроились в очередь, чтобы их увидеть, когда выставка открылась через некоторое время в другом месте", – добавили авторы проекта.

Напомним, Майдан Незалежности в Киеве всегда был центром активной политической жизни Украины, а подземный переход под ним – популярной локацией для встречи с друзьями. В 1980-х годах неизвестный фотолюбитель сделал серию снимков, благодаря которым можно увидеть, как выглядела тогда легендарная "труба".

Как сообщал OBOZ.UA, среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины – Закарпатье. Здесь посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинскими и европейскими блюдами.

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