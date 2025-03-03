Ресторан, выставка и зверинец вместо футбольного поля: территория 'НСК 'Олимпийский' в 1913 году. Уникальные фото

В наши дни НСК "Олимпийский" в Киеве является известным местом проведения увлекательных спортивных состязаний. Но в 1913 году, вместо футбольного поля, была масштабная Промышленная выставка, где, кроме прочего, можно было отдохнуть и даже сходить в зверинец.

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Снимки опубликовали на странице сообщества "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. К сожалению, до наших дней ничего не сохранилось.

"Когда-то на территории НСК "Олимпийский" была масштабная Промышленная выставка. Стартовала она в 1913 году. В Киеве построили настоящий выставочный городок. Мероприятие проходило с конца мая до середины октября", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, постройки выставки в ночное время освещались иллюминацией, а на центральной аллее обустроили фонтан с подсветкой. Помимо павильонов к услугам гостей на территории выставки были большой ресторан, кафе, театральные залы, аттракционы и даже зверинец.

Одним из самых популярных отделов был спортивный – желающие могли арендовать велосипед, ролики и т.д. А самым павильоном стал Земский – там показывали достижения в сельском хозяйстве.

Во времена Советского Союза значительная часть зданий выставки полностью пришла в упадок и вскоре была разобрана. Позже, в 1923 году, здесь появился стадион.

Напомним, Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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