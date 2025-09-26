Цвета палитры художника: как выглядел осенний Киев в 1970-х годах. Фото

Каждую осень Киев превращается в палитру художника. Ярко желтые и красные цвета деревьев столицы Украины 1970-х годов сохранились до наших дней благодаря неизвестным фотолюбителям.

Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, каким был город около 50 лет назад.

Взгляд в прошлое

"Осенний Киев, 1970-е годы", – говорится в сообщении.

На снимках можно увидеть центр столицы, Труханов остров и досуг киевлян, которые попали в объектив фотоаппарата.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов, мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

