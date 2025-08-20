Узнать трудно: как выглядело начало улицы Институтская в Киеве около 120 лет назад. Уникальное фото

Мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтская в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Независимости в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

Старое фото опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, дома на снимке не сохранились до наших дней.

Взгляд в прошлое

"Киев, начало ХХ века. Перекресток Крещатика и Институтской. Оживленная улица, толпы горожан, извозчики и первые автомобили. На заднем плане – подъем Институтской в сторону Липок. Ракурс фиксирует момент перехода эпох: Киев еще держится за привычный ритм конных экипажей, но уже учится жить в темпе нового века", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что раньше на месте выхода из станции метро "Майдан Независимости" и рядом с дорогой стояли двух- и четырехэтажные дома. Подъем к верхнему выходу со станции подземки "Крещатик" был засажен деревьями.

Немного истории столицы

