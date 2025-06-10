'Прячьтесь, дрон летит!' В полиции опубликовали кадры одной из самых массированных атак РФ на Киев. Видео

Страна-террорист РФ в ночь на 10 июня атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. Патрульные полицейские столицы со всеми спецслужбами во время обстрела, рискуя своими жизнями, помогали горожанам.

Видео дня

Видео работы правоохранителей в своем Telegram-канале опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Он призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

"Этой ночью Киев подвергся одной из самых массированных комбинированных атак за последнее время. Враг применил дроны-камикадзе и ракеты. Более пяти часов продолжались вражеские обстрелы. Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели все это время оставались рядом с горожанами", – рассказал Белошицкий.

Он добавил, что патрульные эвакуировали людей в безопасные места, помогали тушить возгорание и обеспечивали проезд спецтранспорта. К сожалению, погибла женщина, есть травмированные, повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.

На опубликованном видео можно увидеть несколько моментов террористической атаки РФ, а также работу спасателей и правоохранителей.

Напомним, ночью 10 июня российская террористическая армия массированно атаковала Киев дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате вражеской атаки возникли пожары, и чтобы потушить их, привлекли специальный вертолет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в ночь на 10 июня в результате вражеской атаки был поврежден известный стадион "Спартак" на улице Кирилловской. В частности, пострадали беговые дорожки и административное здание.

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