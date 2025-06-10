В Киеве в результате российского обстрела погибла женщина на Оболони – КГВА

В Киеве в результате вражеской атаки 10 июня погибла женщина. Трагедия произошла в Оболонском районе столицы.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской городской военной администрации. Кроме того, пока известно о четырех раненых.

"Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе. Искренние соболезнования семье и близким погибшей. Это тяжелая и болезненная потеря. Российские удары снова попадают не в военные цели, а в жизнь обычных людей. Это еще раз показывает истинную суть того, с чем мы имеем дело", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 10 июня российская террористическая армия массированно атаковала Киев дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате вражеской атаки возникли пожары, и чтобы потушить их, привлекли специальный вертолет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в ночь на 10 июня в результате вражеской атаки был поврежден известный стадион "Спартак" на улице Кирилловской. В частности, пострадали беговые дорожки и административное здание.

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